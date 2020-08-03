寶島夢想家董事長張承中3日在譚傑龍、李德威加盟記者會上透露，目前夢想家有約在身的本土球員已有11人，雖然目前還在積極招募當中，卻不能放出任何風聲，至於最近才因大麻案遭到開除的張宗憲，張承中說：「這先緩一下！」

只是仔細算一下夢想家目前球員名單，包含田壘、楊敬敏、陳世念、陳孝榮、王柏智、張耕淯、林俊吉、紀松佑、吳松蔚、錢肯尼、譚傑龍及李德威等人，怎麼算也是12人，應該是其中已有球員遭到釋出或不續約，但張承中不願太早透露。

「我們不會只看球員人數，而是看球員狀態，就算找來15或16名本土球員都可以，目前也跟不少球員接觸當中，但現在還不能講，」張承中說，「至於張宗憲的問題，我們今年暫時先緩一下，未來再來找尋適合時機討論重新回來的事情。」

張承中表示，畢竟張宗憲的事件才發生在兩、三個禮拜之前，當時夢想家就已經宣布開除他給社會大眾與球迷們看，充分做到社會責任，畢竟他所發生的案件，是不能夠容忍的事情，可是無論如何開除張宗憲，仍是一個相當痛苦的決定。

「目前我們暫時不會跟張宗憲接觸，一切都等他的官司與勒戒結果出爐之後再說，我們會陪他一起走，」張承中說，「等到未來看看情況怎麼樣，我們再來考慮下一步該怎麼繼續，今年看來暫時不太可能了，要再找適合的未來時機點。」

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(中時 )