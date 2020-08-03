為落實學生受教機會平等，實踐常態編班精神，台南市109學年度公私立國中小學生編班，將由南市府教育局統一執行電腦編班，並於5、6日公開作業，學生家長皆可現場觀看。

教育局訂於8月5日上午9時，於仁德國中辦理公私立國中新生編班作業，共計75所公私立學校、510個班級、1萬4744名學生參加。8月6日上午9時，則分別於南區省躬國小、鹽水區鹽水國小，同步辦理公私立國小一、三、五年級學生編班作業，共計213所公私立學校、1971個班級、4萬4992名學生參加。

教育局表示，國中新生以國語文、數學2科學力測驗平均分數高低順序排列，採電腦亂數S型方式編班；國小新生則採電腦亂數編班，三、五年級以二年級、四年級下學期國語文、數學2科平均分數為依據，同樣採電腦亂數S型方式編班。

教育局強調，若新生或轉學生在統一編班前，尚未至學校辦理報到，往後辦理報到時，仍然由教育局提供的電腦程式編班，而非由學校及家長指定學生編入某個班級，以貫徹常態編班作業。

(中時 )