近期，美國正頻繁打壓短視頻App TikTok。總統川普7月31日甚至威脅稱，可能禁止TikTok在美國運營。至於打壓TikTok的理由，此前部分美國政客聲稱，這款App涉嫌威脅「數據安全」，還可能「干預美國大選」。

美國媒體也對這一系列事件背後的原因進行了猜測。財經媒體《富比士》推測稱，川普的威脅，或許與今年6月，TikTok用戶預訂川普競選集會門票，而後又「放鴿子」有關。這一事件讓川普「感情受到了傷害」。

也有其他美媒和網民推測，一名在TikTok上惡搞川普的網紅莎拉·庫珀（Sarah Cooper），或許才是川普想禁這款App的原因。

《富比士》在1日的評論中猜測，川普封禁TikTok可能並非被某些「高尚的政策」驅使，而單純是因為他的感情「受到傷害」

1日，《富比士》在一篇評論文章中稱，自美國政府上月放出要打壓TikTok的風聲以來，TikTok用戶之間就一直在流傳一種理論：這或許與中國無關，也或許與「國家安全」無關，而與川普今年6月，在塔爾薩競選集會上遭遇的「尷尬」事件有關。

6月20日，在經歷美國新冠疫情和反種族歧視抗議的重創後，川普首次在塔爾薩舉辦競選集會。會前，川普在推特、白宮會議及採訪中多次吹噓這次活動異常火爆，「已有超百萬人預定門票」。競選團隊還在場外也搭台，準備讓他連講兩場。

然而，集會真正的上座率卻不盡如人意。不僅場館內二層平台人跡寥寥，場外也幾乎空空如也，川普的二場演講自然也告吹了。據《紐約時報》統計，川普舉行集會的塔爾薩市俄克拉荷馬銀行中心本能容納19000人，但實際檢票人數僅僅只有6200人。

包括《紐約時報》和路透社在內的每天當時報導稱，這很大可能是由於TikTok用戶和K-pop（韓國流行音樂）迷故意集體預約後，又集體「放了鴿子」，他們的目的就是為了讓川普陣營難堪。

《富比士》評論稱，除了川普本人，以及部分白宮官員外，沒有人能真正理解他欲圖發佈TikTok禁令的真正動機。但TikTok用戶關於塔爾薩事件的假設是合理的，還有一個令人信服的時間軸支撐這一理論。

《富比士》梳理稱，塔爾薩的集會發生在6月20日。過了約兩周時間，國務卿蓬佩奧成為了第一個在媒體上公開討論TikTok禁令的川普政府官員，這也標誌著美國政府對TikTok的立場正「急劇升級」。

除了塔爾薩事件以外，不少美國網民還將這項可能的禁令，與一名頻頻在TikTok上惡搞川普的網紅莎拉·庫珀聯繫在了一起。

庫珀是一名女喜劇演員，因為頻頻上傳與川普有關的惡搞視頻而出名。目前，庫珀在TikTok上已經擁有了50多萬粉絲，包括《華盛頓郵報》、《紐約時報》以及《好萊塢記者》在內的主流媒體，都競相對其報道。此外，她還上過人氣脫口秀節目《吉米·法倫秀》以及《艾倫秀》等。

有意思的是，本次川普揚言要禁止TikTok的發言，也被庫珀惡搞。她甚至還模仿了川普在講話時，站在直升機前的特效。

針對網民將庫珀和川普禁令聯繫起來的現象，包括《洛杉磯時報》、《赫芬頓郵報》以及時尚雜誌《Vogue》在內的一些主流媒體，相繼進行了報導。

(中時新聞網)