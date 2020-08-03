物流司機無照酒駕害3命，又讓小女友當未婚媽媽被訴。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

朱姓物流貨車司機去年8月凌晨酒後開車送貨，在蘆竹區撞死2名環保志工及1名路人，被判8年10月，朱男不但被收押至今，還被發現和未滿16歲的小女友發生關係，讓小女友懷孕，在案發2個月前產女，桃檢近日依妨害性自主罪嫌起訴朱男。

26歲的朱男從事物流送貨，去年8月24日凌晨駕駛小貨車載小女友返回龍潭途中，在車內飲用含有酒精成分的保力達加維大力，凌晨6點多行經蘆竹區上竹里路段，竟以逾70公里的時速過彎，導致車子失控撞死在現場整理環境的61歲謝姓、62歲黃姓環保志工和75歲葉姓晨運民眾，另波及停在路邊的4轎車。

朱男辯稱不熟路況釀禍，但警方發現朱男酒測值達0.64毫克，甚至是無照駕駛，被依酒後駕車致人於死判刑8年10月，上月上訴最高法院被駁回定讞。

朱男案發後遭收押，至今仍在台北看守所，檢警另發現，小女友才剛滿16歲，卻和朱男育有1女，追問才知2人在2018年4月開始，2度於桃園市楊梅區住處發生關係，小女友懷孕並於2019年6月20日產下一女，案發時女嬰才2個月大，朱男也坦承不諱，桃園地檢署依與14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌起訴。

(中時 )