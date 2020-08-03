檢調偵辦潤寅集團詐貸銀行472億元案，查有銀行「內鬼」包庇。檢調查出，台企銀某分行經辦劉麗雪、合庫雙連分行經理江惠芳、經辦莊雅萍3人明知潤寅集團與福懋公司的應收帳款，均由潤寅佯以福懋名義支付，卻不實照會，致合企銀、合庫各貸款潤寅約100億、11億元，劉女還收受潤寅贈送的23萬元高價水果禮盒，3人涉嫌違反銀行法。

台北地檢署今指揮調查局北機站搜索6處地點，約談劉、莊、江3人到案，晚間移送北檢複訊。

檢調查出，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦運用旗下5家公司，以不實買賣合約書、發票，與股票上市的福懋等多家公司主管進行假交易，向12家銀行詐貸472億元。

檢調查出，台企銀某分行經辦劉麗雪，自2012年至2013年間，明知潤寅集團與福懋公司的應收帳款，均由潤寅佯以福懋名義支付，卻不實照會，致合企銀貸款潤寅91億元。

另劉女明知2017年福懋越南子公司「越南福懋同奈與潤寅的應收款帳款，係由潤寅佯以福懋同奈名義支付，卻不實照會，亦未向銀行呈報，致台企銀貸款美金4000多萬元，事後潤寅集團為答謝劉女，長期贈送百纖果屋高價水果禮盒，價值約23萬元。

另合庫雙連分行經理江惠芳、經辦莊雅萍3人明知潤寅集團旗下的潤琦公司與福懋公司的應收帳款，均由潤寅集團以福懋名義支付，卻不實照會，致合庫受貸款損失11億元。

(中時 )