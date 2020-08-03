新冠肺炎疫情有復燃的跡象，革登熱也蠢蠢欲動，鑑於桃園市有登革熱確診個案曾到台南市活動，市府環保局特別動員佳里區及中西區清潔隊，緊急進行戶外化學防治，並持續進行孳生源滅孓、成蚊化學防治及側溝清理等登革熱防治工作。

環保局指出，桃園市登革熱本土案例爆發，目前已有9例本土登革熱確診病例，該局提醒民眾應每周1次落實居家內外環境的「巡、倒、清、刷」孳生源檢查，只要居家周圍沒有適當的病媒蚊孳生源，就可以大大降低登革熱流行的可能性。

環保局長謝世傑表示，近期常有午後陣雨導致環境中的積水容器大增，該局持續執行空地、菜園孳生源清除工作，並加強孳生源稽查，截至6月底，已裁處68件，其中以桶、缸、甕、盆陽性容器為主要孳生源，提醒市民朋友務必於雨後加強住家環境巡檢及孳生源清除工作，如查獲陽性孳生源將依法告發裁處3000至6000元罰鍰。

(中時 )