台中市民防總隊太平中隊長新卸任交接典禮日前在在大隊長吳尚鷹監交下交棒，在防疫新生活期間，本次典禮簡單隆重，在祝福聲中圓滿落幕，新任中隊長林振永將賡續傳承的理念，並與全體民防同仁秉持「挺警心」，誓言永遠成為警察團隊的最佳後盾，共同負起維護社會治安的重責大任。

日前晚間太平民防中隊新卸任中隊長交接典禮，在三河弦景觀餐廳舉辦，在各級民意代表及地方仕紳觀禮下，在民防大隊大隊長吳尚鷹監交下，由卸任中隊長賴進雄交棒給新任中隊長林振永，交付協勤治安重責大任，賡續領導民防中隊投入太平地區的治安協助工作。

林振永於民國88年擔任新平民防分隊顧問主席至今已達20多年，對民防工作及勤務運作等均相當熟稔，默默的為地方付出，幫助警方協勤大大小小的專案勤務，可說是名符其實的協勤英雄。

太平警方表示，非常感謝卸任中隊長賴進雄的付出，建立一個優質的團隊，也非常肯定新任中隊長林振永的支持，傳承民防協勤的精神，成為支持警方的新動力，最後，衷心感謝民防弟兄經年協勤付出，犧牲夜間休息，出勤奉獻心力，其無私付出猶如暗黑英雄。

(中時 )