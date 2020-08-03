TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，中國三大電信業者積極佈建5G基地台，預計今年底中國5G基地台將達60萬個，比今年中數量激增約1.4倍，華為是最大受惠者，三星、NEC與富士通則有機會因為歐美政府禁止電信業者採用華為設備而受惠。

拓墣表示，截至2020上半年，中國三大電信業者中國移動、中國聯通和中國電信已在中國建立超過25萬個5G基地台，至2020年底將部署60萬個，預計覆蓋中國第二級以上城市，而中國新型基礎建設如5G網路、全光網路等建置也將為華為注入商機，全球行動通訊協會預估，至2025年中國將有超過四分之一的行動裝置連接5G網路使用，佔全球5G網路連線的三分之一。

拓墣表示，2019年中國和歐洲設備商合計佔有全球5G基地台85%市場，愛立信、華為、諾基亞為三大供應商，但華為受到中美貿易戰與美方祭出的華為禁令影響，無法取得美國射頻前端元件大廠供應的關鍵零組件，影響其基地台外銷，推估今年華為基地台布建將以中國市場為主。

另外，三星基地台設備也正在崛起，主要歸功於韓國5G商轉有成，三星已向韓國三大運營商SKT、KT、LG Uplus提供基地台建置；也另與美國運營商AT&T、Sprint、Verizon合作。隨著英國政府以日本NEC和富士通作為潛在5G設備替代供應商，加上歐美政府禁用華為政策，日系設備商將有機會提升在歐美地區的市占率。

(工商 )