匯豐控股3日公布最新財報，截至2020年6月底，稅前利潤43.18億美元，較上年同期暴跌65.2％，主要受累於預期信貸損失大增5倍，業績表現遜預期。匯控表示，預期2020年信貸損失準備可能介乎80億美元至130億美元。

香港信報報導，匯控財報顯示，單以2020年第二季來看，匯控稅前盈利10.89億美元，較上年同期狂跌82.42％，較上季跌66.27％。上半年經調整除稅前利潤56.35億美元，年減54.09％。

匯控上半年列帳基準預期信貸損失增至68.58億美元，較上年同期飆升5倍，主要由於疫情爆發及經濟前景惡化，加上與特定批發業務客戶相關的準備增加所致。期內亦包括一項12億美元的軟體無形資產減值，主要來自歐洲。

匯控指出，今年下半年乃至2021年仍須關注疫情再度爆發的潛在影響、疫苗研發的進展以及市場和客戶的信心水準。此外香港和英國的業務也可能因地緣政治風險加劇受到影響。匯控稱，預期今年的信貸損失準備可能介乎80億至130億美元；全球利率下調及客戶交易活動減少令收入壓力增加，此項趨勢料將持續。集團又稱，擬加速實施轉型計劃，並執行額外的成本控制措施，以減輕收入所受到的壓力，並進一步投資於科技。

(工商 )