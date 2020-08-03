埔里台一生態休閒農場為追求自然生態永續發展，打造南投縣首座「蝴蝶迷宮」，今（3）日由台一生態農場董事長張國禎、南投縣長林明溱、埔里鎮長廖志城等人，一起為「蝴蝶迷宮」揭牌開幕！

值得一提的是，在報復性旅遊出籠下，台一生態休閒農場旗下的楓樺台一渡假村，暑假期間住房大爆滿，平假日平均住房率可達八成，不僅已恢復到疫情前的住房水準，住房價與住房率甚至較去年暑假期間成長兩成。

埔里又名花都，俗話說:「花若盛開，蝴蝶自來」，台一企業董事長張國禎致詞時表示，台一生態休閒農場7月奪得「去喔!Farm特色農業旅遊人氣票選活動」金獎，成為全國農場的霸主，是對南投縣農場觀光產業最大的鼓勵！台一自11月起，將陸續推出薰衣草家族、魯冰花季、繡球花季，讓南投縣的農場觀光產業持續發光。

南投縣長林明溱致詞時強調，台一生態休閒農場是全國「金獎」農場人氣王，是埔里特色的展現，如今又領先各界打造「蝴蝶迷宮」，回憶小時候曾參觀埔里標本博物館，因此勉勵台一生態農場未來能蒐集蝴蝶標本，同時藉由發展福興溫泉區、九九峰、國姓鄉等一條龍的觀光景點，讓南投縣成為觀光首都的願景早日達成。

「埔里有個蝴蝶夢，正在築夢踏實」，60年代，尤以埔里盆地代表「蝴蝶王國」，蝴蝶就是會飛的鈔票，大量出口做成藝品，品種高達400多種，而埔里更是知名的蝴蝶小鎮，隨時隨地可見滿天的蝶舞。

時至今日，蝴蝶的復育變成最偉大、最艱困的工程。因為在蝴蝶資源復育上，除了提供適宜蝴蝶棲息環境外，也要利用蜜源植物吸引周邊蝴蝶進入棲地活動，所花經費、人力無法計算!

台一為何願意耗資打造「蝴蝶迷宮」? 事實上，這個構想來自某一天，張國禎與埔里鎮長廖志城見面時，廖志城突然提出「蝴蝶造鎮」的願景！

張國禎認為，南投擁有好山好水，埔里盆地環境與地理條件優越，再結合台一種苗企業的資源和經驗值，復育蝴蝶、讓蝴蝶滿天飛的繁榮光景重現，一定會是埔里鎮再造觀光的新亮點，於是傾全力配合。

張國禎民國80年創立台一生態休閒農場以來，一生就著力在生態教育、研究農業育苗、與自然環境共生共存。今日，台一企業是全台知名的種苗公司，高冷蔬菜種苗市佔率超過七成、草花與盆花種苗也佔有一席地位！對於埔里鎮要復育蝴蝶的理念自然也是要馬首是瞻。

為此，台一企業各個種苗區必須調度，在短時間提供共約十幾萬株的誘蝶植物，交給專人依迷宮動線栽種，日後大家在遊園賞蝶同時，也能感受到大自然的靜默的呼吸，分享各種生命的妙樂。

(工商 )