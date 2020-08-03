蘇嘉全2012年與蔡英文搭配參選正副總統，卻因爆出農舍爭議，最後將農舍無條件捐出，如今荒蕪一片，長治鄉公所傳出打算整間打掉，作為農地租用，蘇嘉全妻子洪恒珠聞訊後直呼，「真的很可惜」。

蘇嘉全當初捐給長治鄉公所，公所有意作為鐵馬驛站，無奈修繕金額超出負擔，一直遲遲沒有動手；近日傳出公所有意報拆建物，已獲得代表會同意，將與縣府申請拆除執照。

洪恒珠說，當時捐出農舍是合法轉移，目的是要讓外界知道「我們農舍是全國最合法的農舍，所以就捐出去了」，最遺憾的是鄉公所一直沒有好好利用。

原本希望看見的是能規畫作為社區活動中心，讓社區媽媽或小朋友在那裡活動、讀書，抑或當成弱勢婦女的避難之家、也都很好，真的不希望變成像廢墟的地方，非常可惜。

未來可能會拆除，洪恒珠說，畢竟是合法建築，必須要有不堪使用才可以拆，且這也是鄉公所財產，不可以隨便拆掉，整修應該不會花很多錢，還是會覺得不捨，應該要好好運用。

(中時 )