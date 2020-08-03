台股大跌150點，電子零件個股各擁利多，成為抗空主力，新至陞(3679)上周公布上半年稅後盈餘2.73億元，EPS 4.39元，股價強勢漲停，今天持續走多，以第二根漲停攻上85元，創下2018年5月以來新高價。建準(2421)財報尚未出爐，已有外資喊好，大和資本預測建準第2季營收衝高，EPS將挑戰1.31元，將創新高，由於建準訂單滿手，動能看到2022年，其目標價喊至64元，今日逆勢走高一度漲停，終場收漲8.5%。此外，捷泰(6165)、聯德控股-KY(4912)、晶技(3042)漲幅超過5%。華新科(2492)H1稅後EPS估約5元，上季毛利率可望寫四季新高，股價收漲逾3%，成功突破前高壓力。電零股中有半數個股收高，表現搶眼。

不過銅箔基板廠(CCL)雖然基本面夠力，卻因大盤動盪阻礙漲勢。台光電(2383)今早開盤後直攻180元，惟股價已處於相對高點，且大盤承壓，市場不敢輕易追高，股價紅翻黑，收跌約1.7%。聯茂(6213)也因大環境因素，繼續疲弱在130元附近築底；台燿(6274)近期表現平穩，相對有表現空間，今日收高1%，處在月線附近。

台光電半年報出爐，第2季稅後盈餘為8.61億元，季增17.43%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.69元，累計上半年每股盈餘為4.98元，由於第3季進入傳統旺季，台光電預估，第3季會更旺。

台燿上半年營收97.3億元、年增18.2％，本期淨利11億元、年增27％，上半年每股盈餘4.14元。展望第三季，因台燿為歐系基地台主要供應商，加上數據通訊(Datacom)的資料中心交換器、伺服器需求穩健，以及HDI產品進入傳統旺季，中長期偏正向。

聯茂上半年營收130.9億元、年增16.26％，稅後淨利12.43億元、年增14.74％。第三季因客戶端PCB設計改變、基地台拉貨動能稍有放緩，預期八月下旬就回逐漸復甦。

法人認為，高頻高速網路時代來臨，全球資料流量大幅成長，帶動網路服務營運商及電信商升級設備需求湧現，網通、5G基地台、伺服器、資料中心等產品下半年成長動能仍舊強勁，回檔可伺機布局。

(時報資訊)