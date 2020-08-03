8月首個交易日，哈格比颱風雨灌西台灣，台股集中市場也淋成落湯雞，在台積電(2330)壓盤之下，遭外資大舉倒貨304億元，為史上單日第15大賣超，5日線告失。上周五美股開高走低拉尾盤，四大指數收盤漲多跌少，蘋果股價大漲10%，但台股集中市場今日未能跟上腳步，盤初台積電(2330)持續休兵回調，蘋概股也紛紛走弱，買單雖積極拉抬面板、特斯拉供應鏈、風電、PCB、被動元件、生醫等族群，帶動聯電(2303)、聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、TPK-KY(3673)、晶技(3042)、國光生(4142)、恆大(1325)等上攻，但仍止不住賣壓宣洩，終場大盤下跌151.77點，收12513.03點，淚別5日線、退守12500關，總成交值放大至2314.33億元。

8月首個交易日，今日外資大舉賣超304.0439億元，投信買超2.7997億元，自營商賣超6.6835億元，三大法人賣超307.92億元。回顧7月，外資買超56.42億元，投信買超107.77億元，自營商賣超89.65億元，三大法人買超74.53億元，加權指數上漲1,043點、漲幅8.9%，也是2009年7月大漲10%以來表現最強的7月。但8月首個交易日就遭外資潑了一盆冷水。

分析師指出，隨著台積電股價拉回整理，大盤也將隨之震盪，由於目前進入電子產業旺季，且資金行情持續，加上看好蘋果5G iPhone換機潮，預計台股後勢仍可期，操作可擇優布局。

盤面上，聯電基本面向好，獲外資上修目標價，今日盤中最高攻上24.4元，終場收23.8元、漲幅6.49%，成交量爆衝至36.6萬餘張，領漲低價股接棒多頭。政府續推綠能產業，元晶(6443)在營運後市看好下，今日盤中股價逆勢大漲逾9%、攀上17.6元，衝4餘年高位。聯發科法說落幕，多家外資予正面評價，目標價全數在800元以上，但今日股價開高收低0.71%、收696元，也成為今日大盤拖油瓶之一。

展望8月，法人指出，可持續觀察四大多空關鍵因素：蘋果新品進度、企業上半年財報及展望、疫情及主要經濟體經濟數據、美國總統大選等。分析師指出，台股個股目前位階偏高，後續較難單靠題材及資金面推升股價，基本面才是漲勢延續的根基，考量宅經濟商機熱度不減、下半年蘋果新機將亮相，建議挑選筆電和手機雙跨足的產業，待大盤籌碼沉澱，相關個股有領先創高的機會，可關注法人卡位第二季財報佳、第三季展望續強的個股，如欣興(3037)、世界(5347)、雙鴻(3324)、精材(3374)、景碩(3189)、宏碁(2353)、聯詠(3034)、微星(2377)、健策(3653)、零壹(3029)、強茂(2481)、建準(2421)、欣銓(3264)、義隆(2458)等。

(時報資訊)