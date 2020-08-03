澳洲人口第二大的維多利亞省省長Daniel Andrews周一宣布，該省將關閉零售商店、限制營建項目，並減少首府暨最大城市墨爾本的製造業活動，以減緩新冠肺炎疫情擴散。

維多利亞省周日才剛宣布將實施宵禁，並收緊對人員移動的限制。

省長Daniel Andrews周一表示，大型產業將必須在未來關閉六周。維多利亞省近來疫情持續急升，過去幾周每日都以數百人確診的速度擴散。

(時報資訊)