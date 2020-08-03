英國《太陽報》報導，根據英國政府通過的協議，熱門社群app抖音母公司字節跳動（ByteDance）將把總部從北京遷往倫敦。

該報導指出，字節跳動的創始人很快就會宣布在倫敦設立據點的計畫，而此舉可能激怒考慮封殺抖音的美國總統川普。

稍早前微軟公司宣布將繼續與字節跳動進行收購抖音海外版的協商，並預計在9月15日前完成協商。為了化解美國政府對於個資外洩與國安問題的疑慮，微軟並承諾將確保美國抖音用戶個資只存放於美國國內。

(時報資訊)