印度在打壓大陸的手機App之後，現在又將矛頭指向孔子學院。據《印度斯坦時報》2日報導，印度安全機構近日致函印度政府稱，大陸在印度的高等教育領域影響力持續擴大。對此，印度教育部決定在本周內審查與印度7所院校合作的孔子學院和孔子學堂，以及印度高等教育機構與大陸大學、機構簽署的54份校際合作諒解備忘錄。
該報報導稱，印度安全機構已經像印度內閣秘書拉吉夫．高巴報告大陸在印度電信領域和高等教育領域的滲透情況。印度教育部接獲消息隨即呼籲進行審查，並向印度外交部、大學教育資助委員會發布相關通知。
截至目前，尚未得知印度審查後會有哪些新的舉措，但報導稱，印度教育部將針對大學、學院及教育機構展開詰問，要了解在與大陸簽署合作協議前，是否獲得同意。
孟買大學孔子學院院長蘇瑞娜表示，學院成立時，大陸提供大約900萬盧比，約合人民幣84萬元的贈款，自那之後，雖然沒有額外撥款，但該學院透過增加課程，繼續維持學院運轉。
蘇瑞娜強調，「學中文讓學生的就業前景更開闊。」據報導，孟買大學於2013年成立孔子學院，同年與中國國家漢辦簽署合作協議。
(旺報 )
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