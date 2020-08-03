從監視器畫面，看到女同學在開啟車門後起身準備下車，車門秒變「虎頭鍘」夾住她的頭，她當下痛到秒哭。（翻攝畫面／陳世宗台中傳真）

台中1名邱姓女大生，2日搭乘304號公車，在秋紅谷站刷完卡要下車時，突遭關起的車門夾住脖子無法動彈，當下她痛哭飆淚，公車仍直直行駛，直到車上民眾目擊尖叫公車才停下。客運公司指出，因女學生下車速度較慢，導致司機以為沒人而關車門，當下道歉，並願負擔其醫藥費。交通局強調，將查司機是否確有疏失，若有將開罰5000元並記點。

從監視器畫面，當時公車到站後先開啟車門，坐在車門旁的女同學在開啟車門後起身準備下車；刷卡後走到門邊，公車車門突然關上，車門秒變「虎頭鍘」夾住她的頭；她當下痛到秒哭，因頭夾在車門外，脖子被掐住也叫不出聲音，直到民眾目擊才趕快呼叫公車司機停車。

「當下大概1分鐘左右，我真的覺得自己可能沒命了。」脫困後的邱姓女大生，脖子紅腫，血壓也飆高，驚嚇到無法言語，目擊者說：「1個頭夾在公車外面，真的很誇張！」

台中客運回覆指出，造成女學生夾傷，深感抱歉與不安；客運公司後續會負起責任擔負女同學的醫療費用，並召回駕駛教育訓練。交通局強調，該局將針對此事並進行調查，若確為司機疏失，將對客運開罰5000元並且記點，將影響客運的年度補貼經費。

市議員陳世凱、黃守達抨擊說，台中公共運輸品質雖日益提升，但卻不時傳出因客運業者的疏失，造成乘客搭乘權益受損的事件；傳出這次意外的台中客運，據了解已經不是第一次發生類似事件；市府必須正視這個問題，並且依規懲處，若未見改善，市府應考慮收回台中客運的路權。

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(中時 )