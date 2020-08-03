力麗(1444)環保源液染色纖維E coya、環保再生聚酯切入科技、3C產品應用領域再傳捷報，市場傳出，力麗拿下蘋果iPhone充電傳輸線外層覆材訂單；力麗副總陳漢卿3日指出，長期研發新的環保材質，提供給3C廠家使用，是集團切入高值化產品方向，也是市場趨勢，除蘋果，還有許多知名廠家也都有詢問、使用。

主要營項為加工絲(DTY)、瓶用聚酯粒、聚酯粒為主的力麗，近幾年紡纖規格化產品產能大增，競爭造成低利，因此積極調整產品結構，走向差異化、少量多樣，並切入高值化市場。

力麗針對科技應用領域研發的專利環保聚酯紗線、原抽色紗Ecoya織成的3D網布，近二年訂單量都是倍數成長。

早在2019年初，力麗的環保源液染色纖維Ecoya，就提供蘋果智慧型揚聲器HomePod最外層使用；當年，Ecoya也獲Google的家庭智慧音箱二代Nest mini採用。

另外，力麗指出，集團也透過日本商社間接供應Sony智慧音箱網布用線。

針對市場傳出，蘋果今年推的iPhone12新機，將隨機附贈充電傳輸線，外層覆材將首次改為編織材料，希望能夠兼具抗磨損、耐用與減塑環保的目的；力麗指出，全球科技大廠及許多品牌服飾廠，逐年增加環保材質是市場趨勢；而集團持續投入研發高質環保材質，也是長久發展方向。

陳漢卿指出，力麗所產製的環保紡纖產品，長期被蘋果、GOOGLE、SONY等3C產品採用，應是各全球企業既定的環保策略，預期，力麗應會與各企業保持長期的合作關係。

除此之外，力麗集團所生產的的力寶龍（LIBOLON）RePET環保紗、環保 機能布，是近幾年研發出來的高科技紡織品，也深受日本、歐洲市場青 睞，其中，RePET環保纖維布，已受到H＆M等大廠的採用。

受到取得蘋果IPHONE訂單的題材激勵，力麗股價3日爆出1萬5千多張的大量，收盤漲停8.07元，漲幅達9.95％。

(工商 )