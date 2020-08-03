新冠肺炎疫情大力衝擊全球旅遊，航空業首當其衝，目前已傳出裁員的航空公司不勝枚舉。據外國媒體報導，英國航空（British Airways）機師已同意減薪20%，以確保該企業裁員人數限制在270人。

英航機師以高達85%的同意票通過減薪案，預計將減少機師工資20%，並在未來兩年內將減薪比例逐漸降低至8%，期望在長期發展下重回原先薪資水平。英國民航駕駛員協會（BALPA）秘書長斯特拉頓（Brian Strutton）指出，「根據目前的情況，我們的成員做出了一個實際的決定，但無法說服公司放棄裁員計畫仍代表一個艱苦且令人失望的困境。」

英國航空共聘有4300位機師，因受到新冠肺炎疫情衝擊，該公司原先計畫大裁1,255位機師，並計劃用較差的福利聘請新機師，經過協商英航才同意將裁員人數降低至270人。

英國航空的發言人表示，「對於英航的所有人來說，這是一段極度痛苦的時期，我們很感謝BALPA和我們團隊在達成共識一事上終於取得成功」，因新冠肺炎疫情使大多數航空運輸近乎停擺，英國航空認為該公司在2023年前不可能找回疫情前的航班量。

受到各國鎖國和社交距離措施影響，航空業是受到新冠肺炎疫情衝擊最嚴重的產業之一，英航的競爭對手如易捷航空（Easyjet）、維珍航空（Virgin Atlantic）和瑞安航空（Ryanair）都已宣布裁員。

根據統計，接下來三個月英國航空業約有七萬人的工作機會面臨威脅。近來因歐洲第二波疫情疑慮漸浮現，旅遊、休閒類股股價暴跌，英國航空母公司國際航空集團（IAG）3日開盤震盪走低。

(工商 )