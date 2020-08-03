印度北方村莊一名男子上周睡午覺時，竟被一條眼鏡蛇爬進褲管裡，嚇得她不敢亂動，扶著屋外柱子等待救援，罰站7小時之後，捕蛇專家終於前來解救，有驚無險化解蛇吻危機。全部過程全被人拍下來po上網，結果意外讓他爆紅。
據「印度快報」報導，這名男子庫瑪(Lovekesh Kumar)，是名安裝電線桿與電線的工人，上周工趁午休時小睡時，不知一條眼鏡悄悄爬進他的牛仔褲褲管裡，醒來發現後一動也不敢動，只能無助的地著一根柱子長達7小時，等待救援。
影片中，庫瑪發現褲管裡有眼鏡蛇後，只能扶著旁邊的柱子，一動也不敢動，等了7小時，捕蛇專家終於到來，剪掉庫瑪的褲管路後開始「捕蛇」行為。捕蛇專家到場後，先把庫瑪的褲子脫到約莫膝蓋，再將褲管剪開，伸進手慢慢將蛇抓出來。
這段影片影片在網路上爆紅後，庫瑪表示，自己是一名虔誠的信徒，相信是因為神明的力量才沒有被咬傷，之後計畫禁食一天來表達感謝。
(中時新聞網)
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