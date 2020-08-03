前台中市長胡志強（右）3日與市府社會局長彭懷真共同出席藍爸爸關懷兒少活動，宣傳「兒童與少年未來教育及發展帳戶」。（盧金足攝）

社會企業家藍正雄長期關懷兒少，連續10年與市府合作，籌畫系列關懷兒少活動，今年更捐贈100萬，支持社會局兒少發展帳戶，協助台中市長期安置兒少，累積未來教育及發展基金。（盧金足攝）

前台中市長胡志強發揮「胡氏幽默」說，藍爸爸很喜歡現任的社會局長彭懷真，他當台中市長的時候舉辦關懷餐會，藍爸爸也沒有捐100萬，引來全場笑聲。（盧金足攝）

台中市社會局長彭懷真（左）代表市長盧秀燕頒贈藍爸爸感謝狀，希望拋磚引玉，號召更多善心人士投入公益服務，期許「人人成為守護孩子的天使」。（盧金足攝）

前台中市長胡志強3日與市府社會局長彭懷真共同出席藍爸爸關懷兒少活動，宣傳「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，社會企業家藍正雄長期關懷兒少，連續10年與市府合作，籌畫系列關懷兒少活動，今年更捐贈100萬，支持社會局兒少發展帳戶，協助長期安置兒少，累積未來教育及發展基金。

被孩子稱為「藍爸爸」的藍正雄，長期關注兒少公益事務，從胡志強擔任市長任內開始，每年舉辦多場關懷活動，讓安置的兒少感受到社會溫暖及支持，健康快樂成長，議員黃馨慧、沈佑蓮、張廖乃綸、及前立委沈智慧今天也到場共襄盛舉。

胡志強表示，10年前擔任台中市長時，市府法定監護大約有120名孩童，孩子要出國時，他要簽護照，但從沒見過這些孩子，有一年父親節前夕他突然想到，其他孩子可以寫卡片給爸爸，這些由他法定監護的孩子卻沒機會，所以當時就請所有安置兒少一起來吃飯。

很多孩子叫他「胡爸爸」，抱起他們給予溫暖，讓缺少家庭關照的孩子知道，有個「胡爸爸」會繼續關心他們，不會放棄任何一名孩子的生活與教育。

胡志強提及，當時任社會局長的王秀燕，介紹他認識「藍爸爸」，當場豪氣的說，「市長請客，我出錢！」所以即使胡志強卸任後多年，藍爸爸和社會局的合作一直延續。

胡志強今天來探望市府關懷的兒童少年時，還發揮「胡氏幽默」說，藍爸爸很喜歡現任的社會局長彭懷真，他當台中市長的時候舉辦關懷餐會，藍爸爸也沒有捐100萬，引來全場笑聲。

感受社會溫馨的兒少們，特別製作卡片和禮物表達感謝，胡志強、「藍爸爸」、彭懷真也開箱「理財小豬撲滿」，鼓勵兒少每日輕鬆儲蓄。

彭懷真代表市長盧秀燕頒贈藍爸爸感謝狀，希望拋磚引玉，號召更多善心人士投入公益服務，期許「人人成為守護孩子的天使」。

參加兒少發展帳戶的孩子們，也在場寫下未來的心願，有孩子想當動漫畫家，未來到日本學習發展；有孩子規畫儲蓄金用來租房子、找工作，剩下的錢要捐給弱勢團體，表示「因為現在獲得別人幫助，有能力之後，希望回饋社會」。

社會局推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，藉由政府、經濟弱勢家庭共同合作，為孩童設立個人帳戶，鼓勵家長及孩童每月定期儲蓄，政府再以1比1比例存入相同金額，等孩子滿18歲，個人的兒少帳戶最多可存54萬元。

熱心公益的「藍爸爸」得知該方案後，立即捐贈100萬元給予支持，幫助經濟弱勢家庭的孩童累積資源，擁有更好的人生發展機會。

社會局表示，截至今年6月止，台中市保護安置兒少共434人，其中由市長、局長監護安置2年以上的兒少共65人，社會局結合民間資源，協助兒少參與兒少發展帳戶方案，今年起將自存款從500元提高到1250元，為孩童累積未來教育及發展基金，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。

另外，為鼓勵台中市符合資格的民眾踴躍開戶，自今年8月起，到公所申請兒少發展帳戶者，即可獲得理財小豬撲滿，小豬存滿、人生圓滿，鼓勵兒少每日輕鬆儲蓄，翻轉未來。

(中時 )