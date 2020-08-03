為提升醫護技職教育學術能量與跨域整合，元培醫事科大聘任國內外知名放射醫學權威周宜宏教授為學術副校長並於3日上任，周宜宏表示，將在元培既有特色基礎上，強化技術教學研究，積極參與國際學術活動，培育更具國際視野的醫事人才。

元培醫事科技大學今天由校長林志城頒發聘書給學術副校長周宜宏，林志城指出，周宜宏投身醫學教育將近40年，目前同時為陽明大學醫學院合聘教授，2017年元培聘為講座教授，今年再聘為學術副校長，希望借重他豐富的醫療與醫學教育經驗及國際學術能量，為元培既有的醫事技職教育基礎，再向上提升並往國際化的道路更進一步。

周宜宏則表示，元培在台灣醫事技職教育領域長期扮演重要角色，各醫療院所都有元培校友，未來不但要持續培育更多醫事人才，更要將人才推向國際社會。

因此他希望能在學術副校長職務上協助老師們透過更多學術研究、或教學技術研究的產出，對學生學習有實質的幫助，並且帶領師生多參與國際學術活動，也提高元培與台灣在醫護技職教育在國際的能見度。

元培指出，周宜宏畢業於台北醫學大學醫學系，曾赴美國紐約西奈山醫學中心與費城傑佛遜醫院進修，在台北榮總服務已超過40年，專精於醫用超音波學、急診影像學、電腦輔助診斷及偵測系統及其他影像導引技術，相關技術及論文都曾創下國內及國際先驅紀錄。

周宜宏並歷任國內及國際多個醫學會理事長，現擔任世界醫用超音波及生物聯盟副理事長，中華民國放射線醫學會國際事務委員會主委及醫用超音波學會醫學研究發展委員會主委。

(中時 )