輕度颱風哈格比持續發布海上颱風警報，氣象局表示，目前颱風強度強度已達到顛峰。台灣颱風論壇指出，哈格比的颱風眼已經開了；氣象達人彭啟明說，北部雨勢緩和，現在換南部多留意對流性陣雨發生，雨要下到周二晚上。

氣象局颱風現況顯示，輕度颱風哈格比中心位置在基隆東北方約150公里海面上，暴風圈已進入臺灣北部海面，過去3小時颱風強度增強、暴風圈略為擴大，七級風暴風半徑從80公里擴大至100公里、十級風暴風半徑30公里，近中心最大風速從每秒25公尺變快到30公尺，相當於11級風，強度已達到顛峰。

臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，現在哈格比的颱風眼清晰可見，環流雨帶開始甩進來，風雨交加！網友也在底下留言，回報各地風雨的最新狀況，「中和雨用倒的，超大」、「台北市中午大暴雨，褲子濕一半@@」、「台南雨沒停過」、「新北新店雨爆大」。

氣象達人彭啟明在臉書表示，北部雨勢隨著颱風北上後逐漸緩和，但仍有局部較大雨，可看出螺旋雨帶有遞減，中部也有緩和一些，而南部要多留意，仍有對流性陣雨發生，南部雨要持續到周二晚上。

(中時新聞網)