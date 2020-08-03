中華電信5G應用服務再出擊，今(3)日宣布與雲端遊戲品牌Gamestream合作推出的5G Hami雲端遊戲服務正式上線。玩家只要以5G手機或平板電腦開啟Hami雲端遊戲並搭配無線遊戲手把，就能暢玩搭載4K解析度的3A級遊戲大作，中華電信擁有4G/5G最大頻寬和超高雲端運算與串流技術，可讓消費者享受高速率、低延遲的4K雲端遊戲，在5G手機上感受前所未有的暢快遊戲體驗。

為滿足消費者的多元需求，Hami雲端遊戲服務正式上線初期，提供41款高階的主機遊戲，包括《樂高星際大戰III：複製人戰爭》、《汽車總動員2》、《傳奇米奇2：二人之力》、《飛機總動員》及4K的《機甲狂潮》、《一級方程式賽車 2018》、《超級房車賽》、《飛向月球》等熱門遊戲，中華電信5G用戶至 Google Play下載Hami雲端遊戲APP便可體驗。

即日起至全台中華電信服務據點申辦精采5G方案月繳599~1,399元，即可享Hami雲端遊戲每月199元(原價299元)的優惠價，搭配年約包，再享購買Microsoft Xbox無線控制器(含手機架)的優惠價990元(原價1,848元)。歡慶5G開台，中華電信年底前推出Hami 雲端遊戲服務不另計行動上網量，立即暢玩包含迪士尼、樂高系列、刺激競速賽車、熱血運動等高品質遊戲。

(科技)