據中央災害應變中心至下午2時許統計，共發生89件積淹水、路樹倒塌等災情，所幸未有人員傷亡。（中央災害應變中心提供）

中央氣象局2日已發布哈格比颱風海上颱風警報，中央災害應變中心今（3日）持續維持三級開設，監控全台災情，據中央災害應變中心至下午2時許統計，共發生89件積淹水、路樹倒塌等災情，所幸未有人員傷亡。

中央災害應變中心指出，台北市共發生積淹水41件、道路災情7件、路樹倒塌11件、其他3件；新北市積淹水13件、路樹倒塌10件、其他3件；台中市積淹水1件；全台總計89件災情。

此外，台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣政府維持二級開設，新竹縣三級開設，高雄市則成立豪雨應變中心三級開設。

(中時 )