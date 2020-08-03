哈格比颱風來襲 災變中心統計共89件淹水樹倒災情 15:372020/08/03 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據中央災害應變中心至下午2時許統計，共發生89件積淹水、路樹倒塌等災情，所幸未有人員傷亡。（中央災害應變中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中央災害應變中心至下午2時許統計，共發生89件積淹水、路樹倒塌等災情，所幸未有人員傷亡。（中央災害應變中心提供） 中央氣象局2日已發布哈格比颱風海上颱風警報，中央災害應變中心今（3日）持續維持三級開設，監控全台災情，據中央災害應變中心至下午2時許統計，共發生89件積淹水、路樹倒塌等災情，所幸未有人員傷亡。 中央災害應變中心指出，台北市共發生積淹水41件、道路災情7件、路樹倒塌11件、其他3件；新北市積淹水13件、路樹倒塌10件、其他3件；台中市積淹水1件；全台總計89件災情。 此外，台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣政府維持二級開設，新竹縣三級開設，高雄市則成立豪雨應變中心三級開設。 (中時 ) #中心 #災情 #淹水 #應變中心 #中央 也許您會感興趣 社會熱門新聞 豪氣租飯店房間1年 行為詭異警破門驚見滿屋寶藏 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 涉貪5立委共收賄3750萬 驚人價碼一一曝光 - 社會 潤寅詐貸案 檢調逮合庫與台企銀3內鬼 - 社會 一言不合亮槍反遭海扁見血 山海觀社區治安堪慮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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