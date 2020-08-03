印尼東爪哇省泗水日前發生一起藉寫論文的名義，誘騙他人進行性侵的案件。一名就讀艾爾朗加大學（Airlangga University）五年級的男學生吉朗（Gilang），多次以「完成論文」的名義，要求多人以被捆綁成「木乃伊」的狀態拍照，沒想到卻有人因此遭性侵。一位匿名的受害者更表示，自己因此做了8個月的惡夢。

根據《Jakata Post》報導，吉朗多次以「完成論文研究」當藉口，在推特上找尋目標，找到多名受害者綑綁成木乃伊的樣子，並拍下照片，發現中意的對象後，便發出訊息邀請對方一起協助論文的研究。一名受害者A說道，「他（吉朗）告訴我，研究主題需要從頭到腳都包裹好，這樣他們才能表現出焦慮之類的情緒。我一開始拒絕了，但是他說服了我，他說這是完全安全的。」

A表示，吉朗不斷懇求他幫忙，還說自己若無法完成論文，可能就無法畢業，自己因此而心軟答應協助吉朗。A找來自己的朋友，2人在吉朗指示下，用布綑綁了彼此的身體，還用膠帶貼住眼睛和嘴巴，最後吉朗還要求A將捆本的過程拍攝下來並將影片寄給自己。

另一位匿名的受害者也表示，吉朗在2019年曾要求自己去他的住處協助「論文研究」，卻在綑綁後對他性侵，讓他因此連做8個月的惡夢；還有一名19歲的大學新生受害者說道，自己在3月份時也差點遭到吉朗的毒手，因新冠肺炎疫情爆發，吉朗找了一名高中生親戚幫忙，自己才逃過一劫。事後，當自己和吉朗的親戚見面後才得知，原來對方也是被威脅才答應幫忙吉朗一起研究論文。兩人便決定揭露整起事件，避免有人再受害。

目前艾爾朗加大學已證實，吉朗確實在校內就讀，而學校的道德委員會，和泗水警方正針對所有對於吉朗的指控展開調查，「如果他（吉朗）真的犯下性侵罪，學校將開除他，因為這是一件十分嚴重的侵犯行為。」

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(中時新聞網)