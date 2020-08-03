阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）今（3日）發生一起恐怖攻擊事件，1名自殺炸彈客在監獄的大門引爆汽車炸彈，多名槍手隨即一擁而上，對獄警展開攻擊，至少11人死亡、42人受傷，還有超過百名囚犯趁機越獄。事發後，恐怖組織伊斯蘭國（ISIL）已坦承犯案，目前警匪衝突仍在持續當中。

據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，該名自殺炸彈客當時在監獄入口處引爆滿載爆裂物的汽車，接著數名持槍同夥開始朝獄警射擊；阿富汗警方及特種部隊獲報後，立即趕往現場支援，並與歹徒展開大規模槍戰，衝突目前仍在持續中，估計至少11人死亡、42人受傷，死傷人數還可能繼續攀升。

報導指出，由於監獄的數座監視塔遭到極端分子佔領，使得囚犯有機可趁，約有100人試圖趁亂逃獄，雖然大多數都被維安部隊捕獲，但還是有一定的人數逃脫；阿國警方表示，襲擊監獄的恐怖分子擁有大量槍枝、彈藥及爆裂物，究竟他們是如何從賈拉拉巴德中心地帶取得強大火力，還有待進一步調查釐清。

事發後，伊斯蘭國已坦承策畫攻擊行動；阿富汗情報組織表示，伊斯蘭國1名高級指揮官日前在賈拉拉巴德附近遭特種部隊擊斃，懷疑此次襲擊很可能是為了報復。至於同樣被懷疑犯案的塔利班稍早強調，該組織和這次事件無關，因為今天是塔利班與阿富汗政府，為慶祝穆斯林宰牲節休戰的最後一天。

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(中時新聞網)