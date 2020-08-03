高雄市長補選倒數12天，各黨參選人皆全力衝刺，紛紛到市場、宮廟等地拜票。而政見發表會於1日登場，藍綠白3名候選人也都做足了功課，展現十足信心。針對此次政見發表會內容，國民黨新北市議員葉元之今(3日)則是在臉書寫下，對於所有的問題，陳其邁最後都是推給預算，像是被問到如何提高公共工程品質，他回應，高雄人口比台北多，土地面積比台北多11倍，面積大，預算比較少，所以道路品質就會差，葉元之忍不住質疑「但是韓國瑜市府就可以用同樣的預算，鋪出品質比較好的道路」。

陳其邁在政見發表會中提出產業轉型、就業機會、交通建設、空汙防治4大優先，對於各種提問、攻防，也沒在客氣。不過，葉元之則是在臉書批評，「陳其邁政見發表會的表現令人傻眼」，第一，政見一成不變，沒有亮點；第二，對於所有的問題，陳其邁最後都是推給預算，一副員外心態，以為把錢灑下去，問題就可以解決，號稱「灑錢市長」。

葉元之說，被問到如何提高公共工程品質，陳其邁說，高雄人口比台北多，土地面積比台北多11倍，面積大，預算比較少，所以道路品質就會差。但葉元之則是認為，「但是韓國瑜市府就可以用同樣的預算，鋪出品質比較好的道路，所以用心最重要」。

最後，葉元之也說，首長不能一直抱怨巧婦難為無米之炊，應該是巧婦少米也能炊，「政府灑錢是最容易的，若是抱著灑錢心態，誰來做市長都一樣。」

(中時新聞網)