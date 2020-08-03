80歲吳婆婆因腹部大動脈瘤（紅圈處）破裂併內出血休克昏迷。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣80歲吳姓老婦因腹痛休克，到院時已無意識且血壓剩40，急診醫師診斷為「腹部大動脈瘤破裂併內出血」，經急救穩定生命跡象，再由心臟血管外科團隊進行緊急主動脈微創支架修補手術。

大千醫院指出，吳姓老婦術後恢復良好，順利出院，為苗栗首位腹主動脈瘤破裂、出血休克後成功救治的案例。大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，腹主動脈瘤如體內未爆彈，躺著時摸肚子可以感覺「有一顆球在跳」外，幾乎沒有其他症狀。若腹主動脈瘤發生破裂出血造成休克，死亡率高達9成，即便馬上送至醫院開刀，死亡率也接近40％。

楊智鈞建議65歲以上、高血壓、抽菸、具心血管疾病的病人，每年做一次腹部超音波檢查，才能早期發現、早期治療，若身邊長輩突然發生劇烈腹痛，合併休克、意識喪失等狀況，則必須高度懷疑是腹主動脈瘤破裂引起，務必要盡快送醫、就近治療。

楊智鈞指出，超音波檢查發現有腹主動脈瘤時，5公分以下可定期追蹤，超過5公分則需手術處理，目前手術方式分為傳統開腹手術及微創支架修補手術兩種，可與醫師進行討論後，選擇適合的治療方式。

(中時 )