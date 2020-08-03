外資今賣超304億元，但聯邦投信仍對台股多頭有信心，認為台股幾波修正後會再向上。聯邦投信指出，台股受到半導體、蘋概股支撐最多，而第二季財報大部分皆高於預期，加上新冠肺炎、國際油價趨穩，經濟好轉有望成為推升股價動力。

聯邦金鑽平衡基金經理人周鉦凱表示，隨著5G時代的來臨，中美對5G的設備需求大幅成長，在中國去美化、美國去中化的趨勢下，中國被迫加速半導體發展，但整體而言，中國晶片自製率偏低，仍須仰賴台灣IC設計服務公司相關供應鏈，因此，台灣相關的5G產業例如晶圓代工、網路晶片等，將是中美之爭最大受惠者，轉單效應亦成為近期台股的支撐來源。

在資金面，周鉦凱指出，美國啟動無限量QE計畫，全球央行也幾乎都跟進實施寬鬆貨幣政策，資金氾濫的情況下，資金易流向台灣、香港等高殖利率之市場，將帶動台股維持正向發展。

周鉦凱進一步分析，由於目前新台幣匯率較高，有助於資金繼續留在台灣，加上國內投資氣氛高漲，短期內資金動能仍強。另從經濟面來看，由於油價處於低檔，有利於亞洲原油進口國的經濟復甦，此外，台灣與美國的科技股財報大多優於預期，有望持續推動經濟成長。

展望第三季，周鉦凱認為投資人要適應13,000的高點仍需一段時間，可能會有幾波修正，不過整體而言，國內外資金充沛、台、美權值股財報表現佳，以及轉單效應等因素，為股市帶來強力的資金支持，短線可聚焦5G、蘋概股、綠能等相關族群，近期內投資人也可多關注新台幣匯率、融資等資金面的動向。

(時報資訊)