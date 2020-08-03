vivo有鑑於近年來攝影功能已成為消費者選購智慧型手機的重點之一，為使手機攝影上有更突破的體驗革命，vivo今(3)日公開首創微雲台影像系統將以往用於專業攝影設備保持穩定的「雲台」置於手機中，成功讓手機變身成專業攝影器材，有效解決手持拍照易造成的晃動問題，無論夜拍或動態拍攝皆能達到無損畫質絕佳效果，宣示揭開手機專業影像技術新世代。

vivo認為，目前市面上主流的的手機防震方式，大多為OIS光學防手震與EIS電子防手震，OIS光學防手震利用內置的鏡片或感光元件來對手機水平或上下的動作逆向修正，容易出現邊緣模糊的狀況；EIS電子防手震則是透過演算法合成穩定畫面，需要裁切最多40%畫面，畫面不完整也必須犧牲影像解析度。為了達到更佳防震效果，vivo工程師花費半年、嘗試上百個解決方案後，最終採用了創新堆疊方案，同時採用「異形結構磁動框架」，搭配雙滾珠懸架和雙S型FPC排線，將微雲台的面積和厚度控制在363平方毫米和4.5毫米。

微雲台影像系統採用「雙滾珠懸架」結構，利用機械運動補償原理，達到正負3度全畫面的立體防震效果，防震角度是傳統OIS光學防手震的3倍，另外，微雲台影像系統防手震可以在1/4秒快門的情況下，達到與普通OIS光學防手震1/8秒快門相同的成片，在低光源拍照的成功率是無光學防手震的12.5倍、普通光學防手震的2倍，相較OIS、EIS相比更有三大優勢，包括更穩健、更全面、更清晰。

vivo微雲台影像系統讓攝影者輕鬆快速捕捉瞬間，而針對重視手機攝影畫質的消費者，更能藉微雲台影像系統透過堆疊畫面減少畫質損失率，並且提高安全快門，使用更長的曝光來提升進光量，讓重視攝影的手機玩家不論於低光源或是動態場景環境下拍攝，皆可拍攝出絕佳畫質的成相效果。

(時報資訊)