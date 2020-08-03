白色轎車車主下車後，看著倒地機車，邊走邊笑。（截自《新竹爆料公社》）

大媽駕駛最後回眸，再看了倒地機車最後一眼，揚長而去。（截自《新竹爆料公社》）

新竹市一名機車車主，發現自己機車倒在路邊，把手斷掉，氣得調監視錄影找兇手。結果發現一台白色轎車倒車撞倒他的機車，大媽駕駛下車後，邊走邊笑看著倒地的機車，最後甩頭而去。氣得這名受害車主大罵：這是肇事逃逸！

被害車主在臉書社團《新竹爆料公社》貼出監視影像並氣憤發文表示，事發時間在8月1日下午18時01分，地點在竹北中正東路。「影片中開車的大媽，倒車撞倒停在路邊機車，還往前移動想假裝不知道，下車後還邊走邊笑看了好幾眼倒在地上的機車，一臉事不關己的樣子，就這樣頭髮甩甩，大步的走開，真瀟灑？

這是肇事逃逸，沒報警也沒留下聯絡資料就算了，連機車都不牽起來，就給他倒再那，人就這樣揚長而去是怎樣…這位大媽，不要那麼沒水準。」之後車主補充，8月2日早上已到派出所報案，有找到「大媽駕駛」，只有要求對方維修材料費而已。

社員們看了紛紛回應：「我覺得他技術已經差到自己都不知道撞倒機車 哈哈」、「見怪不怪，我常看到店裡附近的那個住戶，臨停技術有夠差，停他前後的摩托車很倒楣，已告知有監視器請他留電話，依然瀟灑離去，剩下雞婆的我傻眼……」、「這種人真的很多，也泰（太）沒水準了吧，是想被撞看看才知道體會嗎？」、「之前我在中正東路上班 遇到兩個這樣倒車也是一樣的情況把摩托車撞倒 還有一個是直接把我車牌帶走 我用追的才追回來 再來 還有停車停在雙黃線上的 中正東路蠻常有這種事的 車子已被撞到無感的女子路過...」。

(中時新聞網)