環保醫師張豐年批評市警局舊址對樹木的修剪法是為嚴重錯誤示範，市警局表示，現正逢颱風季節，為避免樹倒危害人車安全，因此委請專業廠商針對圍牆旁黑板樹進行修剪。（張豐年提供／盧金足台中傳真）

長期關注台中市生態的環保醫師張豐年，為西屯區文心路的行道樹請命，市警局舊址的辦公大樓，周遭黑板樹疑遭過度修剪，憂心一、兩天後會被剪光光；對此，市警局表示，颱風季節，為避免樹倒危害人車安全，委請廠商修剪圍牆旁黑板樹，後續聽取專家建議評估施作，兼顧市民安全與樹木保護。

張豐年指出，這幾天路過台中市警察局舊址，包括文心路二段、大墩19街、大恩街、大隆路周遭種植的植栽，大門口文心路側邊栽種榕樹外，其餘三側的圖牆內都栽種黑板樹。

令他警訝的是，市警局舊址後側即大恩街的大部分黑板樹

，竟被剪得光禿禿，憂心明後天左右兩側同會被剪光光」。

張豐年說，通常植物的生長環境，在都會區內較山野惡劣

，但是黑板樹卻不僅有辦法生存，還能進一步因地制宜地與周邊建物結合一起，發揮集體護衛功能。

他指出，颱風來襲時，不僅黑板樹之間可互保，面對強風的黑板樹更能護住後邊建物，不被有稜有角的廣告招牌等雜物砸到，颱風迴南時，該互保機制照樣運作不誤，僅方向改變而已，可讓黑板樹及公家建物損失減至最低。

張豐年表示，黑板樹還能淨化空氣、降低熱島效應、降低噪音，提升景觀，進一步固碳、多少扮演起降低全球溫室效應的角色，大嘆黑板樹經強力修剪，集體護衛與淨化空氣的功能幾全部喪失。

他強調，除非枝葉明顯有礙人為活動、車行，或出現枯病枝，可能隨時掉落危及安全，就應該進行預防性剪除，「否則該盡量謙虛地加以保留」。

張豐年直言，市警局舊址對樹木的修剪法是為嚴重錯誤示範，市府應盡出面制止，且依《台中市樹木保護自治條例》予以開罰，請專業者指導、監修。

針對修剪樹木，警察局表示，由於黑板樹淺根粗大，已造成圍牆嚴重龜裂、地面隆起，且樹木接近人行道及路邊停車位，現正逢颱風季節，為避免樹倒危害人車安全，因此委請專業廠商針對圍牆旁黑板樹進行修剪，將持續關注、照料該樹木生長狀況，後續也將聽取專家建議評估施作，兼顧市民安全與樹木保護。

(中時 )