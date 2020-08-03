嘉義縣布袋商港今天發生車輛墜海案，海巡、消防人員中午12點多獲報後前往救援，於下午2點10分轎車打撈起來後，在車上發現一名77歲陳姓老翁，被救出時已失去生命跡象，落水原因仍待警方調查釐清。

(中時 )