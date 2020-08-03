華為官方正式宣佈，2020年華為開發者大會「HDC Together」將於9月10日至9月12日在東莞松山本次大會或將發佈鴻蒙2.0系統。事實上，早在2019年華為剛發佈了鴻蒙1.0的時候，華為就明確地對外表示，2020年會推出鴻蒙2.0，2021年繼續推出鴻蒙3.0。而鴻蒙2.0，很可能將會在今年秋天發佈的華為Mate40系列上首發。

去年8月份的華為開發者會HDC 2019上，余承東正式發佈了Harmony OS鴻蒙操作系統，這是一款基於微內核的全場景分佈式OS，鴻蒙系統的「微內核」與安卓系統的「宏內核」有著不同的設計理念，鴻蒙系統主要運用了分佈式架構，可適配不同的螢幕大小與硬體能力，一次開發多終端應用，並維護多個APP版本。這也就是說，鴻蒙系統在打通手機、智慧電視、汽車、智慧硬體等產品上有更大的優勢。

現如今的鴻蒙系統依舊沒有應用在任何一款智慧手機上，只是應用在華為智慧螢幕等產品上。跟之前余承東表示有可能在華為p40系列將會採用鴻蒙系統的說法有所出入。而今年的華為Mate40系列又再次傳出有希望首發搭載鴻蒙系統2.0，主要還是因為華為現如今的HMS服務已經逐漸完善，根據華為貴州雲服務總裁張平安對外公佈的最新數據顯示，華為全球註冊開發者已經達到160萬，而且接入的HMS Core應用數量也達到了8.1萬之多，全球月活用戶高達7億 。

在今年的7月初，華為還正式上線了最新的HMS Core5.0，發展的速度已經非常的迅速，同時華為還向全球推出了10億美元的激勵計劃，讓更多的人參與到華為生態系統的建設當中來。正因為如此，華為才有可能在行動操作系統上去跟蘋果iOS以及谷歌GMS相互抗衡，形成三分天下的局勢。

鴻蒙2.0系統，很可能將會在今年秋天發佈的華為Mate40系列上首發，因為對於華為來說，也需要在一款新旗艦上嘗試一下新系統，這才能夠展示出華為想要搞好移動操作系統的決心。當然對於用戶來說這可能也是一種考驗，因為華為在生態系統上想要完全的達到完善的體驗，可能還需要兩年左右的時間。

(中時新聞網)