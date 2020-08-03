當時徐姓駕駛自小客車行經中山路往西方向，速度過快過彎不慎，先是撞上路旁的水泥護欄後，反彈撞擊前方騎乘機車停等紅綠燈54歲王姓婦人。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

車禍當時除了王婦遭撞，還波及到前方一輛黑車，王婦遭撞後時飛越黑車，落在近十公尺遠的距離。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

去年底彰化一名29歲徐姓男子，在食用俗稱FM2的毒品藥物後，精神恍惚竟開車上路，行經彰化縣埔鹽鄉中山路，以時速每小時160公里速度，撞上在停等紅綠燈的51歲王姓婦人，遭撞後王姓婦人噴飛十多公尺遠，機車扁掉直接黏在肇事的銀色車上，事後徐姓少年遭警方逮捕，遭檢察官提起公訴，法官依他法致生公眾往來危險致人於死罪，重判八年。

這起事件發生在去年12月23日下午五點左右，當時王姓婦人下班準備回家，在距離住家僅約5分鐘的距離，遭遇死劫，從監視器來看，王姓婦人遭撞後當場噴飛約10公尺，她所騎乘的機車被黏在徐男所駕駛的銀色自小客車上，可見撞擊力道之大，而王婦到院前就已無呼吸心跳。

警方當時將徐男逮捕後，他供稱是吃了安眠藥，才導致精神不濟，當時他經過中山路與員鹿路口時，將車輛加速至每小時160公里後，失控撞上路旁的水泥護欄後，在追撞當時在交叉路口停等紅燈的王婦，造成王婦創傷性腦膜下出血，豬蛛網膜下出血，頭鋪斯撕裂，等重傷害，送醫急救後宣告死亡。

據了解，王女與丈夫育有1子1女，兒子在台北市擔任警察，女兒是護理師，一家和樂，卻因徐男毒駕，讓王婦原本幸福美滿的家庭徹底破碎；法官認為，因徐男所為，導致被害人重傷不治死亡，令被害人家屬承受喪失至親之傷痛，哀慟欲絕，造成家屬之損害實屬嚴重。

最後法官審酌，認為徐姓少年明知吸毒後會產生嗜睡、意識不清，又在車輛往頻繁且時速限每小時50公里之道路上，以時速160公里速度疾駛，罔顧他人生命及財產安全，至被害人死亡，最後以他法致生公眾往來危險致人於死罪，處有期徒刑8年，可上訴。

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(中時 )