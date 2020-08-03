泰籍移工單車被撞到變形，可見當時撞擊力道相當猛烈。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

據監視器影像指出，泰籍移工飲酒過量，不斷往車道中央騎，何男也因路口燈光昏暗，沒注意到，造成憾事。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

何男尋妻心切，心急如焚加上車速過快，煞車不及造成意外事故。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市精美路與美工六街口，3日凌晨12時許發生一場自小客車撞擊單車意外事故，騎單車的泰籍移工當場死亡；何姓夫妻2日深夜爭吵，妻子散心時被喝醉泰籍勞工性騷擾，掙脫後打電話向何男求救，何男沒尋得妻子卻撞上同向騎單車男子，男子當場死亡；何妻前往事故現場竟發現「死者就是性騷擾者」。

警方指出，事發過程中，20歲何男一直使用電話聯繫被騷擾的妻子，並在精美路與美工六街口，撞上同向騎單車的40歲泰籍移工柯森（Khiawsang Khampan），當場死亡。雙方經酒測後，柯森抽血酒測值高達1.06毫克，何男則為0。

何男向警方供稱，何妻因吵架不愉快，離開住處外出散心，接到妻子來電，哭啼表示有喝醉酒移工襲胸騷擾後，立刻開車外出尋找妻子。因邊開車邊講電話確認妻子位置，沒有注意前方有人騎單車，煞車不及撞上去後，立刻告訴通話中的妻子，仍在附近等待先生的何妻趕到現場，發現該名男子就是剛剛對何妻性騷擾的移工。

警方據通聯紀錄發現，何男事發過程皆在與妻子通話，並未見到妻子，推測何男得知妻子遭受襲胸、拉扯等性騷擾後心急如焚，因路口燈光昏暗，沒注意到前方有自行車，加上妻子當時情緒激動，無法清楚描述泰籍移工長相，理應不知性騷擾妻子的人為何。因此研判泰籍移工遭快車撞擊死亡一事，純屬意外巧合。

據監視器影像指出，泰籍移工因飲酒過量，精神不濟，不斷往車道中央騎，單車被撞得扭曲變形、何男駕駛的白色轎車則是引擎蓋凹陷，擋風玻璃葉撞出一個大洞，可見當時撞擊力道相當猛烈；肇事何男訊後則依過失致死罪嫌送辦，也會透過外事組聯繫死者泰國家屬來台善後。

(中時 )