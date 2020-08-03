目前還在加拿大英屬哥倫比亞大學就讀的譚傑龍，儘管宣告跟寶島夢想家簽下「1+1」年合約，正式挑戰職業籃球舞台，卻沒有忘記自己最重要的東西，還是做好學生本分讀完大學，「目前我仍以求學為主，目標明年就會返校繼續課業！」

「就算我現在加入職業球隊，卻不會影響到我繼續在大學打球念書，甚至可以繼續領大學獎學金，因為加拿大規定只有打了當地職業聯賽才不可以，」譚傑龍說，「其實我原本也有考慮大陸或歐洲，畢竟我也擁有英國與愛爾蘭的國籍。」

譚傑龍表示，只是剛好夢想家很快給了他一次機會，而他也相信這次打職業聯賽的機會，可以帶給他的未來很大幫助，「因為我可以碰上層級更高的球員，相信跟那些球員或洋將的對抗，對於我的未來籃球之路，必定可以帶來成長。」

擁有U17世青國手資歷的譚傑龍，去年夏天也曾跟著加拿大母校球隊來台參加瓊斯盃，可是如今提前走上職業舞台，他說：「主要是必須自我調整心態，畢竟我還很年輕，要學習的東西還很多，去到夢想家之後，就是努力幫助球隊。」

(中時 )