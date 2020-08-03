鼎炫-KY（8499）公告第二季財報，累計今年上半年EPS達5.35元，大賺超過半個股本，其中第二季稅後純益1.83億元，寫下公司掛牌以來新高紀錄，季增1.06％、年增66.36％，累計上半年合併毛利率更突破50％，達53.63％。

(工商 )

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