集保結算所今（3）日表示，由於降息趨勢影響，精明的投資人已經不把資金放在低利率的銀行，熱錢湧進成長穩健、高殖利率的股票，興起一股「存股」風潮。根據集保結算所大數據統計，以近年來受存股族青睞的某金控為例，短短一年內股東人數從24萬成長至37萬（到7月31日止），成長超過50％，顯見存股確為趨勢。

集保結算所指出，存股族們最為關心的便是自己買的股票發多少股利，以及什麼時候發放。但目前發行公司都採紙本方式通知這些資料，不僅容易遺失也無法隨時查閱。某些網站雖然有提供相關資訊可以查詢，但仍然需要投資人一檔一檔的查詢後，自己再記錄下來，十分不便。

集保結算所為解決投資人的痛點，於集保e存摺APP中特別設計貼心功能，提供投資人最關心的除權息資訊。在除權息交易日後，集保e存摺會主動推播訊息給用戶，讓用戶知道買的股票配了多少股利以及哪一天發放。另集保e存摺中「股東權益-我的除權息」之功能，也可以讓用戶自己操作，把可以參與配股配息的股票一次羅列，讓配股配息情形一目了然，隨選隨查，方便又不會漏查。

投資人如果關心市場上還有什麼樣的標的值得存股投資，則可以在集保e存摺裡的「e搜股-找個股」功能中，檢視有興趣的股票每股盈餘（EPS）及殖利率，還可以和同類股票比較，幫助用戶快速在砂礫中淘金。除權息旺季即將到來，存股族們肯定期待今年的豐沛股息，有集保e存摺的助攻，讓權益不漏。

(工商 )