周湯豪(Nick)出道十周年,今(3日)宣布即將加盟環球唱片,一向以酷炫潮流形象示人的他,也宣告轉型為「中央空調」,要好好和歌迷搏感情。首波活動將開放歌迷註冊官方後援會「THE REAL ONES Fan Club」,拉群讓每位歌迷加入官方即時通,歌迷將可第一時間收到Nick周湯豪的語音、簡訊等訊息,同時, Nick也將於明天(8/4)推出送給歌迷的紀念單曲〈Thanks for the Love〉,未來也將有系列活動,要與歌迷一起熱鬧慶祝十周年。

7月10日是周湯豪出道十周年,他近年以「NICKTHEREAL」身分遊走嘻哈、電音曲風,擁有大批死忠粉絲,坦言:「這個日子對我而言,其實壓力很大,原本一直想做些什麼來謝謝歌迷,但又受到疫情影響,整整煩躁、焦慮了一、兩個月!」他說,沒想到有一晚失眠、和朋友聊天的途中,突然靈感爆棚,決定以一首歌曲感謝歌迷:「早上5點開始寫歌,7點半已經寫好錄完。」這首歌就是將於4日上線的最新數位單曲〈Thanks fore the Love〉,從歌詞到MV都充滿對歌迷的無盡感謝。

為了製作〈Thanks fore the Love〉的MV,周湯豪在社群網站上向歌迷徵求影像片段,不到一周就收到上千支影片,讓他看到兩眼發直,甚至忍不住call-out歌迷,讓歌迷當場噴淚。他笑說:「有一段影片,是我多年的粉絲錄製的,看到他那麼用心的製作影片,我真的很感動,沒想到影片後面附上了他的手機號碼,剪接時看完,馬上決定打電話給他。」歌迷接到偶像電話又驚又喜,雙方瘋狂向彼此道謝。周湯豪表示,疫情讓他更懂得要適時表達愛、表達感謝,「共同創作也是表達感謝的方式,我從來沒有忘記,出道那場3千人的演唱會,沒有這些歌迷,我不可能走過十年。」

此外,周湯豪宣布成立官方後援會、要當粉絲的「中央空調」,他一在IG宣布開放註冊,便瞬間湧入2萬歌迷擠爆網路,造成官網一度當機,他親自回訊安撫歌迷:「請大家耐心等候,驗證信很快就會寄出。」加入的歌迷可聆聽、收看限定獨家影音片段,還可以追蹤偶像的行程。他笑稱:「我知道這和我過去的人設(人物設定)有點不同,但我相信我絕對有『暖男』的潛力。」「流行音樂製造機」的他,加入環球唱片後,勢必將再次突破自我、席捲華語流行樂壇,環球國際唱片也表示,非常榮幸獲得周湯豪青睞,也希望能夠與他攜手向下一個十年邁進,開展事業的全新階段。周湯豪官方後援會「THE REAL ONES Fan Club」即時通註冊網址https://www.nickthereal.com/

(中時 )