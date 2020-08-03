周湯豪（Nick）出道十周年，今（3日）宣布即將加盟環球唱片，一向以酷炫潮流形象示人的他，也宣告轉型為「中央空調」，要好好和歌迷搏感情。首波活動將開放歌迷註冊官方後援會「THE REAL ONES Fan Club」，拉群讓每位歌迷加入官方即時通，歌迷將可第一時間收到Nick周湯豪的語音、簡訊等訊息，同時, Nick也將於明天(8/4)推出送給歌迷的紀念單曲〈Thanks for the Love〉，未來也將有系列活動，要與歌迷一起熱鬧慶祝十周年。

7月10日是周湯豪出道十周年，他近年以「NICKTHEREAL」身分遊走嘻哈、電音曲風，擁有大批死忠粉絲，坦言：「這個日子對我而言，其實壓力很大，原本一直想做些什麼來謝謝歌迷，但又受到疫情影響，整整煩躁、焦慮了一、兩個月！」他說，沒想到有一晚失眠、和朋友聊天的途中，突然靈感爆棚，決定以一首歌曲感謝歌迷：「早上5點開始寫歌，7點半已經寫好錄完。」這首歌就是將於4日上線的最新數位單曲〈Thanks fore the Love〉，從歌詞到MV都充滿對歌迷的無盡感謝。

為了製作〈Thanks fore the Love〉的MV，周湯豪在社群網站上向歌迷徵求影像片段，不到一周就收到上千支影片，讓他看到兩眼發直，甚至忍不住call-out歌迷，讓歌迷當場噴淚。他笑說：「有一段影片，是我多年的粉絲錄製的，看到他那麼用心的製作影片，我真的很感動，沒想到影片後面附上了他的手機號碼，剪接時看完，馬上決定打電話給他。」歌迷接到偶像電話又驚又喜，雙方瘋狂向彼此道謝。周湯豪表示，疫情讓他更懂得要適時表達愛、表達感謝，「共同創作也是表達感謝的方式，我從來沒有忘記，出道那場3千人的演唱會，沒有這些歌迷，我不可能走過十年。」

此外，周湯豪宣布成立官方後援會、要當粉絲的「中央空調」，他一在IG宣布開放註冊，便瞬間湧入2萬歌迷擠爆網路，造成官網一度當機，他親自回訊安撫歌迷：「請大家耐心等候，驗證信很快就會寄出。」加入的歌迷可聆聽、收看限定獨家影音片段，還可以追蹤偶像的行程。他笑稱：「我知道這和我過去的人設(人物設定)有點不同，但我相信我絕對有『暖男』的潛力。」「流行音樂製造機」的他，加入環球唱片後，勢必將再次突破自我、席捲華語流行樂壇，環球國際唱片也表示，非常榮幸獲得周湯豪青睞，也希望能夠與他攜手向下一個十年邁進，開展事業的全新階段。周湯豪官方後援會「THE REAL ONES Fan Club」即時通註冊網址https://www.nickthereal.com/

(中時 )