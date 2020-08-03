日本二次戰期間，有許多養不起孩子，或者是不想要孩子的父母將嬰兒遺棄在醫院內，而有位在東京壽醫院婦產科工作助產士石川美雪，她表示願意接納貧困家庭的孩子，因此許多窮人將孩子抱到院內，沒想到她竟將這些嬰兒關在病房內，將其殺害，甚至還收取無助父母巨額照顧費、轉賣政府提供的物資圖利，據了解，她至少殺害了103名嬰兒。

1948年1月12日，兩名警員在巡邏時發現了一名行跡可疑的殯儀館員工，當時這名員工正搬運木箱準備前往火化，警員要求他打開，發現裡面裝著的竟是5具嬰兒屍體，在警察的盤問下，殯儀館員工才坦承已為幼嬰院「壽產院」處理過好幾十具遺體，而這5具嬰兒遺體經解剖，鑑定結果為餓死、凍死及感染肺炎而死亡的，且長期處於飢餓狀態，警方立刻前往「壽產院」調查，整起案件才曝光。

（圖／翻攝微博）

一名在東京壽醫院婦產科工作助產士石川美雪非常想和丈夫有自己的孩子，但因身體的關係，未曾如願。而當時正處於二戰中期的日本，因嚴禁墮胎，導致許多婦女懷孕後只能將胎兒生下，但又無力撫養，只能將孩子遺棄在醫院，醫院也對此相當頭疼，沒想到狠心的石川美雪竟將這些嬰兒關在病房內，讓他們活活餓死、或者掐死，再將這些嬰兒偷偷處理掉。而當時醫院卻也沒多說話，因為這麼多遺棄嬰兒確實帶給醫院很大的負擔，因此默許石川美雪的行為，許多人也因為厭惡此行為紛紛辭職。

（圖／翻攝微博）

而石川美雪更是打起了以此營利的算盤，她以醫院的名義公開在報紙上打出廣告，只要支付6000日元的撫養費，就可以將孩子送到院內交給他們撫養，因此許多窮人紛紛將孩子抱到了醫院。接著，石川美雪再開始轉賣嬰兒，賣得掉的就賣出，賣不掉的就讓他們在病房中自生自滅，除了將嬰兒活活餓死，還會用枕頭將嬰兒悶死或者注射藥劑，期間共殺害了至少103名嬰兒。

石川美雪的暴行曝光後，她被送上了日本東京法庭，審判中，石川美雪完全沒有任何後悔的意思，反而還笑道「那些父母應該感謝我，我幫他們，也是幫社會解決負擔。」最後，石川美雪僅被判處8年徒刑，她的同謀則獲刑4年。

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(中時新聞網)