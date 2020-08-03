隨著大陸疫情緩和，經濟持續復甦，大陸3日公布的財新製造業PMI達52.8％，比6月提高了1.6個百分點，連續3個月處於擴張區間，且為2011年2月以來的最高點。

次此財新PMI的走勢與大陸國家統計局得製造業PMI數據一致。國家統計局公布的7月製造業PMI取得51.1％，比前一個月多了0.2個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月局部疫情反彈，但不影響大陸整體向好的趨勢，經濟修復仍在持續，供給、需求兩側同步向好，相關指標亦保持良好態勢，但就業和外需的疲弱仍需引起重視。

進一步來看，從數據顯示，製造業產出已連續5個月處於擴張區間，7月生產指數達到2011年2月以來的最高點。許多企業表示，市場逐漸恢復，客戶需求增強。

新訂單指數也取得2011年2月以來最高，連續2個月處於擴張區間。海外疫情繼續拖累出口，7月新出口訂單指數繼續處於收縮區間，但降幅為6個月以來最低。

新訂單增加導致企業積壓工作量小幅上升，積壓工作指數在擴張區間小幅上升。不過，人力方面，企業仍相當謹慎，7月就業指數連續7個月處於收縮區間，但降幅已經來到今年最低點。

另一方面，新單增加也導致廠商繼續增加採購，原物料庫存指數連續2個月處於擴張區間，達2018年3月以來最高點。產成品庫存指數則連續3個月處於收縮區間，但降幅輕微，與上月幾乎持平。

在原物料價格上漲的帶動下，原物料購進價格指數連續2個月處於擴張區間，得2018年11月以來最高。在投入成本上升和市場情況改善的共同作用下，製造商繼續小幅上調產品售價，出廠價格指數錄得2018年9月以來的新高。

展望未來，大陸製造業對未來12個月持樂觀態度，7月製造業樂觀度雖較上月小幅回落，但仍處於較高水平。這顯示，企對前景普遍看好，並預期經濟將從疫情中繼續恢復，市場需求有望進一步增強。

(旺報 )