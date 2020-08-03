下半季中職降低比賽用球的恢復係數，讓上、下半季比賽明顯有落差，近2周已看不到全壘打滿天飛的打擊秀，反而因為比數接近，下半季再見比賽就有6場，機率提高不少，各隊總教練都指出與用球有關，打者也為了適應新球而改變揮棒模式，長打率驟減，不過對於原本擊球率高的打者反而影響比較小。

下半季各隊都有敲出再見安的比賽，反而讓終結者相繼砸鍋，對於逆轉比賽變多，各隊總教練異口同聲表示與比賽用球降低係數有關，中信兄弟總教練丘昌榮認為，比數接近才有再見比賽的機會，且下半季開始的確很少出現雙位數分數，雖然也有可能是巧合，但他認為球的影響不小。

樂天桃猿總教練曾豪駒也有相同看法，現在球隊打者都還在適應新球，如果要求打者突然改變打法反而不好，因此只能慢慢調整，「擊球率高的選手會有優勢，因為他們不追求長打，要求的是命中率，已經習慣這樣的擊球模式，影響比較小。」

昨天敲出全壘打的統一獅隊打者林安可也說，上半季教練要求把球打高、打遠，不過下半季球換了之後影響很大，也讓他這幾場打得很悶，「現在要求把球打平、打紮實，還需要習慣，不過身為外野手來說，守備比較輕鬆，不用一直追球。」

獅隊代總教練林岳平也表達看法，比數接近時除了要考驗投手壓制力外，守備穩定度、打線是否能串連更顯重要，獅隊下半季有2場比賽被再見，他認為這與球對於得點圈有人時，無法有效推進、得分有關，「沒把握住機會，一棒被翻盤的機會就增加，現在情況熟度越好的球隊贏球機率就越高，目前看來我們球隊還沒到這樣的火侯。」

(中時 )