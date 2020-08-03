29歲香港女星陳凱琳（Grace Chan）因參選港姐走紅，她與50歲男神鄭嘉穎因拍攝電視劇《殭》相戀，並在2018年結婚，繼去年生下兒子鄭承悅（Rafael），今年又火速懷了第二胎，鄭嘉穎今日更在IG曬出一家合體寶寶的照片，宣告自己二度升級當奶爸，更寫下：「細佬來了，母子平安，非常感恩。」

鄭嘉穎今日（3日）在Instagram宣布小兒子Yannick已平安出生，只見他曝光一家四口的最新家庭照，更加碼發出自己單獨抱住Yannick的照片，只見他父愛噴發，忍不住親一口的模樣超有愛。

從照片中，可看出Yannick小小的五官精緻又可愛！陳凱琳也在臉書上發文表示：「生活充滿驚喜！非常歡迎我們的小男孩Yannick進入世界！即使你比預期的早一點，我們的家人非常高興見到你！拉法哥哥似乎和他的弟弟相處得很好！我們迫不及待地想看到他們一起長大，一路上支援彼此相愛！」可看出兩夫妻完成「三年抱兩」的成就，絲毫藏不住喜悅。

陳凱琳「三年抱兩」成功誕子 鄭嘉穎父愛噴發忍不住狂親（圖／FB@陳凱琳 Grace Chan）
陳凱琳「三年抱兩」成功誕子 鄭嘉穎父愛噴發忍不住狂親（圖／[email protected]陳凱琳 Grace Chan）

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(中時新聞網)

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