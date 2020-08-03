新北市樹林分局21歲員警楊庭豪在2日凌晨值勤時遭無照17歲張姓少年攔腰撞上，造成楊員顱內嚴重出血，經主治醫師判定已無腦幹功能，經家屬同意後，預計明天由另一位主治醫師判斷後進行拔管。立委葉毓蘭於今日中午前往醫院探視家屬，剛在個人臉書悲痛轉述醫生說法，形容楊警的腦幹如同「一塊豆腐被摔在地上，碎了」，讓人心痛不已。

立法委員葉毓蘭在臉書貼文中寫道，今日前往醫院探視多位受傷的員警，對她而言是令人感傷的星期一。更寫著「我進了加護病房去看年輕的楊庭豪，就像熟睡中的孩子，他很帥地躺在那裏。加護病房的主任告訴我們，今天上午再檢測確認庭豪的腦幹，已經完全沒有功能了。『就像豆腐掉到地上，碎了！』」腦幹若失去功能，連救回來當植物人的機會都沒有，她對此感到相當不捨。

她向楊警父母致上慰問金撫慰，並強調將會努力提案修法，不讓庭豪白白犧牲。亦在貼文末指出，稍早前楊爸楊媽已簽下楊警的器官捐贈同意書，希望能讓庭豪再多幫助一些人，遺愛人間，做了相當偉大的決定。

(中時新聞網)