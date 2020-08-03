台中市前議長張宏年一家人因吃到重金屬超標的中藥，導致鉛中毒，且至少還有11名民眾也受害，毒理學博士招名威今(3)日在臉書PO文，指飲食是鉛毒進入人體最主要管道，多攝取富含蛋白質、維生素C及鈣、鐵、鋅的蔬果肉類，以及大蒜、胡蘿蔔、茶葉等六大類食物，將可促進身體排除鉛毒。

招名威指出，鉛是有毒中金屬，容易與人體脂肪組織結合，且鉛很容易累積在腦部，如果累積的劑量夠高，就會有鉛中毒的負面神經症狀出現，可能記憶力出問題，頭痛或者是情緒不穩，有時候還會伴隨腹部疼痛、便秘、易怒、不孕和手腳麻痺。

招名威表示，鉛的暴露方式會透過空氣污染、水、皮膚接觸、食物或消費性產品等，但飲食仍是鉛毒進入體內最主要的管道，所以保護自己的第一步就是要多注意飲食，他也詳列6點注意事項：

1. 脂肪食物會增加鉛質的吸收，因此飲食儘量降低高脂肪食物的攝取量。

2. 盛裝菜餚食物用安全餐具，避用色彩鮮艷的餐具，以防彩色顏料中的鉛滲入食物中。

3. 與食物接觸的餐具，建議購買沒有顏色或圖案，儘量挑選白色、平滑的。

4. 避免用有含鉛的水晶製品來裝飲料。

5. 用食品袋裝食品，要防止上面印刷的字、畫、商標與食品直接接觸。

6. 少用色彩鮮艷的吸管。

另外，高風險的含鉛食物包含罐頭、貝類水產、皮蛋加工食品、大骨頭湯衍伸產品、未經檢驗合格的中草藥等等。他也提醒，平時可適量攝取協助身體排出鉛的食物：

1. 富含鈣、鐵、鋅的食物：豆製品、肉類、蛋類、肝臟、牛奶、蝦皮等。因為鈣、鐵、鋅與鉛進入體腸胃道是透過同一個運輸蛋白質，可具相互競爭機制，因此多吃些食物可增加鉛的置換率。

2. 蛋白質食物：可和鉛結合成可溶性的溶出體，有效促進鉛的排除。

3. 含維生素C的食物：透過促進鐵質吸收，可抑制人體對鉛的結合度，也可協助體內的鉛從糞便中排出。

4. 胡蘿蔔：含大量的果膠，可減輕鉛在體內的毒性。

5. 大蒜：可降低鉛毒，減少鉛對人體的危害。

6. 茶葉：成份中的「鞣酸」可與體內的部分鉛結合，幫助體內鉛從尿液排出體外。

(中時新聞網)