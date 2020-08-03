旅客排隊check in。（劉宗龍攝）

旅客等登機。（劉宗龍攝）

旅客等登機。（劉宗龍攝）

ANA航班豪雨中降落松山機場。（劉宗龍攝）

ANA航班豪雨中降落松山機場。（劉宗龍攝）

地停期間機上清消作業。（劉宗龍攝）

地停期間機上清消作業。（劉宗龍攝）

旅客登機。（劉宗龍攝）

日本全日空航空台北松山-東京羽田航線今日起復飛！儘管受颱風外圍環流影響，中午松山機場因能見度不佳，從羽田起飛的ANA班機在北台灣上空盤旋約20分鐘，最後仍順利降落松山機場，100多名旅客也都戴上口罩、手套甚至防護鏡上飛機，飛往日本家鄉或在東京轉機至加拿大。

ANA自3日起恢復台北松山往返東京羽田航線，每周一、五各一個來回班次。受颱風哈格比外圍環流影響，北台灣上午下起大雨，但復航不受影響，上午11時許，不少旅客已在ANA櫃台前排隊等check in。其中，一名女子帶著3名小孩打算要返回東京家，她說，先前停航，確實有感不便。

ANA表示，復航僅開放給商務人士、返鄉、轉機者搭乘，搭載率不錯，從日本來台約有50幾名旅客，以台灣人居多，從台灣飛往日本則有100多人，多為日本人及歐美人士轉機至加拿大等為主。

受新冠病毒疫情影響，5月8日最後一班往返松山羽田的航班飛完後即暫停，直至日本政府宣布第二波鬆綁入境限制的名單，其中包含台灣在內等12個國家，將先彼此承認商務人士往來，ANA也宣布該條航線復航。

ANA使用波音787-8客機往返台北松山、東京羽田，全機可搭載246位旅客，航班號碼為： NH852（松山→羽田）／NH851（羽田→松山），原規畫灑水儀式迎接該降落班機，卻因颱風外圍環流下大雨而取消。

(中時 )