哈格比暴風圈已經進入台灣北部，氣象局記者會上指出，目前哈格比強度略增強、暴風半徑略擴大，不排除增強為中颱，未來持續朝西北轉北北西移動，氣象局持續發布海上颱風警報。

氣象局下午記者會說明，哈格比颱風外圍環流持續影響北部，出現明顯強降雨，根據觀測，綠島、蘭嶼都出現10、11級強陣風；雨量部分，下午兩點為止，北中南都有明顯降雨，桃園以北降雨顯著，南部則受西南風影響，也有一陣陣的驟雨出現。

臉書專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，哈格比目前從北方通過中，過去3小時強度略為增強，暴風圈也有稍微擴大，目前已達輕度颱風上限，有機會挑戰中度颱風。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》說明，現在就是哈格比最靠近台灣的時候，北部風雨持續到夜晚；隨著哈格比逐漸通過北方，帶動西南風增強今天下午至明天，南台灣容易有大雨，中部也會有間歇雨勢，低窪地區留意淹水。

(中時新聞網)