挑不到喜歡的5G手機嗎?遠傳電信上架多款新機，包括遠傳獨家的SHARP旗艦機 AQUOS R5G、中階的 Samsung Galaxy A71 5G，以及輕鬆的入門手機Samsung Galaxy A51 5G，提供不同價格帶的5G手機，滿足不同需求的消費者！八月底前限時加碼享手機折價優惠，搭配遠傳5G 1,399資費，新機只要0元起帶走！還能獲得價值逾4,200元的「5G 影音大全配」(包含PICO VR眼鏡一台、遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角館」與「4K影劇」服務各12個月)！

「遠傳心5G」新機專案資費表。(遠傳提供／黃慧雯台北傳真)

全新上市的三星 Galaxy A51 5G採用 Infinity-O 極限全螢幕，以 20：9 顯示比例搭配窄邊框，打造 91.6% 螢幕佔比，不論玩手遊、追劇、瀏覽網頁或進行多功能任務，皆享有出色的視覺體驗。規格更高的Samsung Galaxy A71 5G則配置 6.7 吋 FHD+ Super AMOLED Plus 螢幕讓視野更遼闊，以 93.2% 螢幕佔比並搭載杜比全景音效，在5G時代提供使用者沉浸式的影音享受。八月底前申辦，再享限時折價2,000元。

遠傳獨家開賣的SHARP AQUOS R5G則主打旗艦規格，包括 Pro IGZO 螢幕、具備 IP68 防塵防水，相機配置前1,640 萬畫素自拍鏡頭（f/2.0 光圈），提供臉部辨識解鎖；後置四鏡頭主相機，採用 1,220 萬畫素標準鏡頭（f/1.7 光圈、OIS）、4,800 萬畫素超廣角鏡頭（f/2.9 光圈、120° 廣角）、1,220 萬畫素望遠鏡頭（f/2.7 光圈、OIS），具備 8K / 30fps 錄影、人像景深攝錄功能，隨時都能拍出好照片！現在申辦立即再享專案價最高折5,000元，再享申辦行動裝置險前六個月免付費，5G旗艦現辦現省！

(科技)